        У Лондоні відбулися протести під час виступу росіянки Нетребко у Королівській опері

        Федір Олексієв
        12 Вересня 2025 14:35
        11 вересня у Королівській опері Лондона відбувся перший із чотирьох запланованих виступів російської оперної співачки Анни Нетребко.

        Прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Тоска” супроводжувалася акцією протесту — біля будівлі театру зібралися близько 50 людей.

        Про це пише The Guardian.

        Протести проти Анни Нетребко біля Королівської опери / Фото: The Guardian

        Нагадаємо, у квітні 2025 року стало відомо, що Нетребко після шестирічної перерви повернеться до Королівської опери, щоб відкрити сезон 2025–2026 років.

        Втім, ще до прем’єри понад 50 українських діячів культури, а також політики з Великої Британії, Франції та Нової Зеландії підписали листа з вимогою вилучити співачку з програми театру.


