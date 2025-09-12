У Лондоні відбулися протести під час виступу росіянки Нетребко у Королівській опері

11 вересня у Королівській опері Лондона відбувся перший із чотирьох запланованих виступів російської оперної співачки Анни Нетребко.

Прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Тоска” супроводжувалася акцією протесту — біля будівлі театру зібралися близько 50 людей.

Про це пише The Guardian.

Протести проти Анни Нетребко біля Королівської опери / Фото: The Guardian

Нагадаємо, у квітні 2025 року стало відомо, що Нетребко після шестирічної перерви повернеться до Королівської опери, щоб відкрити сезон 2025–2026 років.

Втім, ще до прем’єри понад 50 українських діячів культури, а також політики з Великої Британії, Франції та Нової Зеландії підписали листа з вимогою вилучити співачку з програми театру.