Політика

У Лондоні розпочався саміт щодо ситуації в Україні
2 Березня 2025 17:28
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Лідери спілкуються за зачиненими дверима на лондонському саміті щодо України / Фото EPA
Лідери спілкуються за зачиненими дверима на лондонському саміті щодо України / Фото EPA

У ньому беруть участь лідери України, Великої Британії, Данії, Італії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, а також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Як пише The Guardian, відкриваючи саміт, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відзначив теплий прийом, який був зроблений українському президенту вчора ввечері, коли він прибув на Даунінг-стріт 10 з групою прихильників, які вітали його на вулиці біля входу.

«Ми всі з вами, з Україною, і так довго, як це буде потрібно», – сказав Стармер.

Але він попереджає, що «це момент, який буває раз на покоління, для безпеки Європи», оскільки, за його словами, «досягнення хорошого результату для України – це не просто питання добра чи зла; це життєво важливо для безпеки кожної країни тут і багатьох інших».

Він додав, що раніше розмовляв із представниками країн Балтії, оскільки вони теж «очевидно є частиною нашої дискусії».

Стармер каже, що має намір розробити план для України, щоб «потім обговорити його зі США і разом просуватися вперед».

Сьогоднішні переговори будуть присвячені тому, «як ми можемо разом забезпечити справедливий і міцний мир», – сказав він, – і як підтримати Україну, «тому що навіть коли Росія говорить про мир, вона продовжує свою невпинну агресію».


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