У “ЛНР” оголошено полювання на “неліцензовані” супутникові тарілки

Т. зв. “мінцифри “ЛНР” наказало всім місцевим адміністраціям негайно скласти список усіх будівель, де встановлені «незаконні» супутникові тарілки (у тому числі для прийому ТБ-сигналу).

Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в “уряді “ЛНР”, на початку серпня всім керівникам адміністрацій було надано вказівку сформувати команди для огляду населених пунктів щодо наявності встановлених «неліцензійних» супутникових антен. “Як допомога з визначення «підозрілих» пристроїв вказувалися такі чинники, як відсутність логотипів російських провайдерів, а також розворот антени у південно-західному напрямку (непряма ознака прийому українських чи європейських телеканалів)”, – йдеться у повідомленні.