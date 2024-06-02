Суспільство

У Київському метро збільшать інтервали руху поїздів

2 Червня 2024 18:38
київ, метро
Люди сидять на станції метро під час повітряної тривоги 27 квітня 2024 в Києві / Фото Global Images Ukraine

Завтра, 3 червня, у столичній підземці змінять графік руху поїздів. Про це повідомляє КМДА.

Інтервали між поїздами становитимуть:

  • у пікові години орієнтовно 3-4 хвилини;
  • у міжпікові – 6:00–6:30 хвилин;
  • у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6-7 хвилин.

“Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів”, – запевнили в КМДА.


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