У Київському метро збільшать інтервали руху поїздів

Завтра, 3 червня, у столичній підземці змінять графік руху поїздів. Про це повідомляє КМДА.
Інтервали між поїздами становитимуть:
- у пікові години орієнтовно 3-4 хвилини;
- у міжпікові – 6:00–6:30 хвилин;
- у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6-7 хвилин.
“Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.
Безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів”, – запевнили в КМДА.