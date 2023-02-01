У Києві знешкоджено банду молодих збоченців з Івано-Франківська

Напередодні в соцмережах була оприлюднена моторошна історія – до Києва приїхала група з 5-7 хлопців з Івано-Франківська, вони накачують дівчат наркотиками, ґвалтуючи їх та фільмуючи все на відео.

Про це написала журналістка Ярослава Кравченко та низка феміністичних спільнот.

Сьогодні вранці до молоді прийшла з обшуком поліція.

“Наразі поліцейські вже встановили фігурантів та місця їх перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та іншому регіоні держави”, – повідомили в поліції.

Детальніше про операцію в поліції обіцяють повідомити пізніше.

Але як завжди є нюанси, які роблять цю історію “об’ємніше”. Наприклад одна з дівчат має сторінку на сайті ескортниць, вона повнолітня та має окрему ціну за можливість зйомки +500$, також є відео, де дівчата самі вживають наркотики.

Скоріше за все позитивних персонажів в цій історії може не виявитися.