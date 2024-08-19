У Києві знайшли 60 касетних боєприпасів на місці падіння уламків російської ракети Х-101

На території Києва виявили фрагменти касетних боєприпасів, якими російські війська обстріляли місто під час однієї з ракетних атак.

Як повідомляє ДСНС, сапери знешкодили 60 “небезпечних м‘ячиків”.

Боєприпаси знайшли в одному з лісопаркових господарств Києва на місці падіння уламків російської ракети Х-101. Сапери зібрали вибухонебезпечні предмети, вивезли їх на спеціальний підривний майданчик і знищили.

“Небезпечні м’ячики” мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися”, – попереджають у ДСНС.

При виявленні вибухонебезпечних предметів до них не можна наближатися. Рятувальники закликають громадян одразу сповіщати про такі знахідки за номером “101”.