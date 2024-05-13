Кримінал

У Києві затримали чиновника Укрзалізниці, який вимагав мільйонні хабарі

13 Травня 2024 21:28
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сбу, корупція
Затриманний чиновник Укрзалізниці / Фото: СБУ

У Києві затримали заступника начальника служби колії регіональної філії АТ “Укрзалізниця”. Чиновника піймали на “гарячому”, коли він намагався отримати хабар.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

Незаконну “послугу”, хабарник вимагав від підприємця, який працює у будівельній галузі. “За цю суму чиновник “гарантував” безперешкодно передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства. Також він обіцяв “пришвидшену” процедуру щодо укладання відповідних договорів на рівні Укрзалізниці та Київської міської держадміністрації”, – зазначається у пресрелізі.

Підприємець був повідомлений, що якби не було передано хабар, тоді під час оформлення документації могли б виникнути штучні перешкоди. В пресрелізі зазначається, що правоохоронцям у викритті правопорушника допомогла і “Укрзалізниця”.

Посадовець наразі під вартою. За скоєний злочини максимальним покаранням може бути конфіскація майна і тюремне ув’язнення на 12 років.


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