Кримінал

У Києві заарештували двох чоловіків, які підпалювали авто військових
24 Липня 2024 12:57
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прокуратура
Підозрбваний у підпалюванні обладнання критичної інфраструктури та автомобілів військових / Фото: Офісу генерального прокурора

У Києві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підпалюванні обладнання критичної інфраструктури та автомобілів військових.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці зазначили, що підозрювані через анонімний Telegram-канал отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі Києва.

Підозрювані також підпалили автомобіль військового у тому районі ж столиці. Свої дії знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи, розповіли прокурори.

Наразі двох чоловіків затримано, повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, додали в ОГП.


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