У Києві викрили схему з “продажу” інвалідності

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який організував схему ухилення від мобілізації через підробне оформлення інвалідності.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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За 15 тисяч доларів він обіцяв 34-річному киянину, у якого завершувався термін дії групи інвалідності, “посприяти” у її продовженні.

“За задумом, “клієнт” мав укласти декларацію зі знайомим лікарем, який направить його на медико-соціальну експертизу. Після її проходження чоловік мав отримати позитивний висновок про продовження статусу особи з інвалідністю”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника після отримання домовленої суми — 15 тисяч доларів.

Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Ділку загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.