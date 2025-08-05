        Кримінал

        У Києві викрили схему з “продажу” інвалідності

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 09:41
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        У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який організував схему ухилення від мобілізації через підробне оформлення інвалідності.

        Про це повідомляє Поліція Києва.

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        За 15 тисяч доларів він обіцяв 34-річному киянину, у якого завершувався термін дії групи інвалідності, “посприяти” у її продовженні.

        “За задумом, “клієнт” мав укласти декларацію зі знайомим лікарем, який направить його на медико-соціальну експертизу.  Після її проходження чоловік мав отримати позитивний висновок про продовження статусу особи з інвалідністю”, – йдеться у повідомленні.

        Правоохоронці затримали зловмисника після отримання домовленої суми — 15 тисяч доларів.

        Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Ділку загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        У Києві викрили схему “продажу” інвалідності за 15 тисяч доларів / Фото: Нацполіція

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