Суспільство

У Києві розробили нові правила руху транспорту під час тривоги
4 Березня 2025 20:16
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Автобус у Києві / Фото: Київпастранс
Автобус у Києві / Фото: Київпастранс

У Київській міській військовій адміністрації напрацювали механізм руху наземного транспорту під час повітряної тривоги в Києві. Алгоритм було розроблено спільно з ДСНС і поліцією, тепер рішення має прийняти Рада оборони міста.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на відповідь КМВА на запит видання.

“Над новим алгоритмом працювали спільно з ДСНС, військовими, поліцією та представниками транспортного сектору. За розпорядженням начальника КМВА збиралася робоча група для узгодження нового порядку”, – повідомили в адміністрації.

Механізм для роботи наземного громадського транспорту діятиме наступним чином:

  • у разі оголошення повітряної тривоги водій повинен доїхати до найближчої зупинки;
  • повідомити пасажирів про необхідність скористатися найближчим укриттям;
  • коли всі охочі, за власним бажанням, залишать салон, щоб прямувати в сховище, транспортний засіб продовжить рух за маршрутом.

Зміни в роботі метрополітену під час тривог ще в стадії аналізу. Київська підземка продовжуватиме виконувати функцію укриття для населення під час повітряної тривоги та продовжить працювати з урахуванням безпекової ситуації.

Тепер пропозиції змін у правилах руху муніципального транспорту під час тривоги має затвердити Рада оборони Києва, наступне засідання якої, попередньо, відбудеться вже до 9 березня.


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