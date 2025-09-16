У Києві підліток потрапив під потяг і втратив ногу

Столичні поліцейські встановлюють обставини інциденту, що стався на залізничній станції «Київ-Волинський».

Про це повідомила поліція Києва.

За попередніми даними, 13-річний хлопець перебував між вагонами товарного поїзда, не втримався та впав на колію під час руху складу.

Унаслідок падіння підліток отримав травматичну ампутацію лівої ноги нижче коліна. Його госпіталізували до медичного закладу.

На місці працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні, які встановлюють усі обставини події.