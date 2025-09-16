        Суспільство

        У Києві підліток потрапив під потяг і втратив ногу

        Сергій Бордовський
        16 Вересня 2025 21:23
        У Києві 13-річний хлопець втратив ногу після падіння під потяг / Фото: Нацполіція
        У Києві 13-річний хлопець втратив ногу після падіння під потяг / Фото: Нацполіція

        Столичні поліцейські встановлюють обставини інциденту, що стався на залізничній станції «Київ-Волинський».

        Про це повідомила поліція Києва.

        За попередніми даними, 13-річний хлопець перебував між вагонами товарного поїзда, не втримався та впав на колію під час руху складу.

        Унаслідок падіння підліток отримав травматичну ампутацію лівої ноги нижче коліна. Його госпіталізували до медичного закладу.

        На місці працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні, які встановлюють усі обставини події.


