Суспільство

У Києві мітингували рідні військових

12 Листопада 2023 19:01
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мітинг

Понад сотня людей зібралися в неділю на Майдані Незалежності в Києві на мітинг з вимогою встановлення термінів демобілізації військових.

Учасники скандували: “На одних плечах війну не виграти”, “Вимагаємо термінів демобілізації”, “Настав час інших”, передає Громадське.

Переважно учасниками акції були дружини й матері військовослужбовців, які на фронті з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Рідні військових збирали підписи для Ставки верховного головнокомандувача з вимогою запровадити можливість демобілізації військовослужбовців, які на фронті понад 18 місяців.

“Мені 8-річна донька ставить запитання: “Мамо, а чому мій тато 20 місяців на війні, а тато моїх подружок удома? А коли тато зможе повернутись?” А що я можу сказати?” — розповіла киянка Інна.

Її донька тримає плакат “Моя черга обіймати тата”.

На мітингу був присутній і військовослужбовець на позивний Грізлі, який втратив обидві ноги внаслідок важкого поранення у червні цього року.

“Моя позиція полягає в тому, що хлопцям треба відпочивати. І ми дали дуже тривалий час, щоб підготувались інші. Хлопці вже не можуть працювати, є бригади, яких не змінюють постійно, є бригади, яких не відпускають у відпустки. У мене також воює брат. Тобто мають бути терміни, щоб хлопці розуміли, що за цей термін вони мають зробити все”, — розповів нам військовий.

Схожі мітинги відбулися також у Дніпрі, Хмельницькому, Тернополі, Львові, Чернівцях та інших містах.


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