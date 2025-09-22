У Києві директору будівельної компанії повідомили про підозру у привласненні майже 4 млн грн благодійних коштів

Слідчі поліції Києва спільно з працівниками СБУ викрили схему розкрадання коштів, призначених на будівництво модульних будинків для жителів Київщини, які втратили житло під час російського вторгнення у 2022 році. Про це повідомили у столичній поліції.

За даними слідства, директор будівельної компанії уклав договір підряду з благодійною організацією на спорудження десяти модульних будинків у селі Мощун. Для цього фонд авансом перерахував підряднику понад 10,4 млн грн, очікуючи завершення робіт до кінця 2022 року.

Натомість підприємець виконав зобов’язання лише частково — з десяти об’єктів збудував і ввів в експлуатацію три, але в актах виконаних робіт зазначив, що всі будинки завершені. У результаті благодійній організації завдано збитків на майже 4 млн грн.

Підозрюваному інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, учинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

У липні цього року слідчі також повідомили про підозру іншому керівнику підрядної організації, який завищив обсяги робіт з облаштування фундаментів, септиків та водопроводу для цих самих будинків, завдавши збитків на близько пів мільйона гривень.