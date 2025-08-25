У Києві директорка підприємства налагодила схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних

Правоохоронці повідомили про підозру директорці одного з підприємств у Києві, яка організувала схему хабарів для зняття військовозобов’язаних з розшуку та їх фіктивного бронювання. Вартість послуг становила 19 тисяч доларів, підозрювану затримано.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, жителька столиці налагодила схему сприяння у наданні неправомірної вигоди службовим особам одного з ТЦК та СП міста Києва за вирішення питання щодо зняття військовозобов’язаних з військового обліку та з розшуку в системі “Оберіг” із подальшим бронюванням, шляхом їх фіктивного працевлаштування на підконтрольне підприємство.

“Вартість таких послуг становила 5,5 тис. доларів за зняття із розшуку та 8 тис. доларів за оформлення бронювання шляхом працевлаштування. У серпні 2025 року було досягнуто домовленості щодо надання послуг двом особам за загальну суму неправомірної вигоди у розмірі 19 тис. доларів”, — йдеться в повідомленні.

Після одержання неправомірної вигоди у вищезазначеному розмірі підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України, гроші вилучено. Затриманій обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Жінці повідомлено про підозру директору одного з підприємств у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди).

Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.