        Кримінал

        У Києві блогер вдягнув форму поліції та співав російські пісні: що йому загрожує

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 08:51
        Перевдягнений у поліцейського "співак" у Києві / Скриншот
        Перевдягнений у поліцейського "співак" у Києві / Скриншот

        Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який виконував російські пісні у формі поліцейського. Свої дії 20-річний блогер пояснив бажанням збільшити кількість підписників.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Відео співробітники поліції виявили під час моніторингу Інтернету.

        “На одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, співав російські пісні з ненормативною лексикою”, – розповіли в поліції.

        Особу співака швидко встановили – порушником виявився 20-річний житель столиці.

        Молодик пояснив, що зробив це “заради хайпу” та з метою збільшити кількість підписників.

        Поліцейські склали на блогера адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП – незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України. Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.

        Затриманий київський блогер / Фото: Нацполіція

