У Києві блогер вдягнув форму поліції та співав російські пісні: що йому загрожує

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який виконував російські пісні у формі поліцейського. Свої дії 20-річний блогер пояснив бажанням збільшити кількість підписників.

Про це повідомили в поліції Києва.

Відео співробітники поліції виявили під час моніторингу Інтернету.

“На одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, співав російські пісні з ненормативною лексикою”, – розповіли в поліції.

Особу співака швидко встановили – порушником виявився 20-річний житель столиці.

Молодик пояснив, що зробив це “заради хайпу” та з метою збільшити кількість підписників.

Поліцейські склали на блогера адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП – незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України. Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.