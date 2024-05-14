Суспільство

У Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубопровід, рух транспорту перекрит

14 Травня 2024 14:43
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У Києві стався прорив водогону поблизу станції метро “Либідська”. На вулиці Антоновича рух транспорту тимчасово перекритий.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

“Через прорив водопроводу на вулиці Антоновича, рух транспорту тимчасово перекритий. На місці вже працюють усі відповідні служби”, — йдеться у повідомленні.

Прорив водогону у Києві / Фото: КМДА

Згодом у КМДА повідомили, що “Київтеплоенерго” локалізувало місце пошкодження на вулиці Антоновича.

“Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити “тонкі” місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку”, — йдеться у повідомленні.


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