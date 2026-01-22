У Києві без тепла залишаються майже 3 тисячі багатоповерхівок — Кличко

У Києві станом на ранок без теплопостачання залишаються трохи менше трьох тисяч багатоповерхових будинків. За минулу ніч тепло повернули до 227 будинків, які постраждали внаслідок російських атак, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, йдеться про будинки, де теплопостачання відновлюють уже вдруге після пошкоджень інфраструктури внаслідок атак РФ 9 та 20 січня.

Кличко також зазначив, що в столиці продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Реклама

Реклама

Комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше повернути тепло та світло в оселі киян.