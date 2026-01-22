        Події

        У Києві без тепла залишаються майже 3 тисячі багатоповерхівок — Кличко

        Віктор Алєксєєв
        22 Січня 2026 08:31
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС

        У Києві станом на ранок без теплопостачання залишаються трохи менше трьох тисяч багатоповерхових будинків. За минулу ніч тепло повернули до 227 будинків, які постраждали внаслідок російських атак, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

        За його словами, йдеться про будинки, де теплопостачання відновлюють уже вдруге після пошкоджень інфраструктури внаслідок атак РФ 9 та 20 січня.

        Кличко також зазначив, що в столиці продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

        Реклама
        Реклама

        Комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше повернути тепло та світло в оселі киян.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини