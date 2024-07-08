У Києві 3 загиблих і 9 поранених − КМВА

У результаті російського ракетного удару по Києву 3 людей загинули та 9 постраждали, повідомили у КМВА.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко у Telegram

“На даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом − надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого”.

Згодом начальник КМВА уточнив, що відомо про 3 загиблих та 9 поранених.

“Уточнення даних. Станом на цю хвилину, попередньо відомо про 3-х загиблих та 9-х постраждалих. Інформація уточнюється”.