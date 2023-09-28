Політика

У Китаї за отримання хабарів відправили за грати топчиновника

28 Вересня 2023 07:55
читать на русском →
китай

У Китаї за отримання хабарів на $1,5 мільйона до одинадцяти років позбавлення волі засудили колишнього високопоставленого чиновника міської влади Пекіна.

Про це пише Xinhua, при цьому суд врахував співпрацю підсудного зі слідством і пом’якшив покарання.

Йдеться про колишнього заступника голови Пекінського міського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю Юй Луміна, якого суд визнав винним у тому, що з 2001 по 2019 рік він використовував свої посади в уряді Пекіна для сприяння третім особам в отриманні замовлень на реалізацію будівельних проєктів та прав на користування земельними ділянками.

У вигляді винагороди за свої послуги Юй одержував гроші та цінності, яких за увесь період набралось на понад 10,5 мільйона юанів (близько $1,5 мільйона).

Згідно з вироком, підсудний також був оштрафований на 1 мільйон юанів, а його незаконні доходи конфісковані та передані до національної скарбниці.

У повідомленні йдеться, що такий вирок є пом’якшеним покаранням, оскільки суд врахував правдиве зізнався підозрюваного у скоєному, його каяття та співпрацю зі слідством у поверненні незаконно отриманих коштів.

Подібні розслідування справ про хабарництво високопосадовців у Китаї, в яких ідеться про незаконне збагачення в особливо великих розмірах, як правило закінчуються для їх фігурантів значно більшими термінами й нерідко довічним позбавленням волі.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Вересня 2023 08:26

Сили оборони за ніч збили 34 з 44-х “Шахедів” і 6 дронів-розвідників
28 Вересня 2023 07:06

ЗСУ мають успіх на лінії Роботине-Вербове – ISW
27 Вересня 2023 21:52

США ввели санкції проти міжнародної мережі з виробництва безпілотників в Ірані
27 Вересня 2023 19:30

Сили оборони вразили російський ЗРК С-300, – Генштаб
27 Вересня 2023 19:17

Англія, Польща, Латвія та Швеція бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі російських команд
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
усі думки