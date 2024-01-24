Суспільство

У Китаї стався зсув грунту: вже 34 загиблих

24 Січня 2024 16:28
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Кількість жертв зсуву ґрунту на південному заході Китаю зросла до 34, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

“Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту у віддаленій гірській частині південно-західного Китаю сьогодні зросла до 34 осіб, а 10 людей наразі вважаються зниклими безвісти”, – йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи тривали в умовах морозу та снігопаду. Понад 1000 рятувальників працювали на місці події з допомогою екскаваторів, безпілотників та рятувальних собак, поінформували в китайському МНС.

Із місця події було переселено понад 900 мешканців.

Причина зсуву ґрунту не уточнюється.


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