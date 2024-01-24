У Китаї стався зсув грунту: вже 34 загиблих

Кількість жертв зсуву ґрунту на південному заході Китаю зросла до 34, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

“Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту у віддаленій гірській частині південно-західного Китаю сьогодні зросла до 34 осіб, а 10 людей наразі вважаються зниклими безвісти”, – йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи тривали в умовах морозу та снігопаду. Понад 1000 рятувальників працювали на місці події з допомогою екскаваторів, безпілотників та рятувальних собак, поінформували в китайському МНС.

Із місця події було переселено понад 900 мешканців.

Причина зсуву ґрунту не уточнюється.