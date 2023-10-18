Суспільство

У Курській області завдано удару по військовому табору біля аеродрому “Халіно”, – ЗМІ

18 Жовтня 2023 11:50
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росія

Служба безпеки України вночі 18 жовтня атакувала дронами-камікадзе польовий табір російських військових біля села Постоялі двори в Курській області, неподалік військового аеродрому “Халіно”.

Про це повідомило джерело LIGA.net у СБУ.

У таборі, за даними розвідки, розміщувалося до трьох тисяч військослужбовців армії країни-окупанта та близько 80 одиниць військової техніки.

Поки що втрати противника уточнюються, зазначило джерело, додавши: “Очевидно, що ураження були потужними – зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору”.

Російська влада заявила, що “ППО збила всі безпілотники” і “втрат немає”.

Аеродром “Халіно” (за назвою однойменного селища поряд) розташований за 7 км на схід від центру Курська. Там базується 14 гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.


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