У Куп’янську після удару КАБом поранено волонтера

2 березня о 9:20 стався обстріл міста Куп’янськ попередньо КАБ-250. Пошкоджений легковий автомобіль пораненого чоловіка, інформує місцева поліція.
Яке повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи.
За адресою терміново виїхали працівники слідчо-оперативної групи, криміналісти та вибухотехніки. Вони проводять огляд місця події, документують наслідки злочину.
Слідчими відкрито кримінальне провадження.