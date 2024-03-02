Кримінал

У Куп’янську після удару КАБом поранено волонтера

2 Березня 2024 13:11
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куп'янськ
Росіяни вдарили вранці 2 березня по місту Куп'янськ: поліція документує наслідки злочину / Фото НПУ

2 березня о 9:20 стався обстріл міста Куп’янськ попередньо КАБ-250. Пошкоджений легковий автомобіль пораненого чоловіка, інформує місцева поліція.

Яке повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи.

За адресою терміново виїхали працівники слідчо-оперативної групи, криміналісти та вибухотехніки. Вони проводять огляд місця події, документують наслідки злочину.

Слідчими відкрито кримінальне провадження.


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