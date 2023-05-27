У Куп’янському районі окупанти вбили жінку

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. Сьогодні ввечері окупанти завдали удару по селу Шипувате Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Окрім того, 60-річний чоловік зазнав осколкових поранень та був госпіталізований.

Наразі медики надають постраждалому допомогу.

Нагадаємо, вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга – в поле. Обійшлося без постраждалих