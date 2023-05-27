Суспільство

У Куп’янському районі окупанти вбили жінку

27 Травня 2023 18:16
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обстріли, харківська область, загиблі

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. Сьогодні ввечері окупанти завдали удару по селу Шипувате Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Окрім того, 60-річний чоловік зазнав осколкових поранень та був госпіталізований.

Наразі медики надають постраждалому допомогу.

Нагадаємо, вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга – в поле. Обійшлося без постраждалих


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