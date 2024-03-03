У Куп’янській громаді батьки 225 дітей написали заяви про відмову від евакуації

На Харківщині розглядають можливість оголошення примусової евакуації дітей з території Куп’янської громади, оскільки батьки 225 дітей написали про відмову від обов’язкової евакуації.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп’янської міської військові адміністрації Андрій Беседін, передає Еспресо.

Беседін зауважив, що усі можливості для евакуації населення є, і все залежить від бажання людей “не наражати себе та своїх близьких на небезпеку”, однак виїжджати не погоджується ніхто.

“На сьогодні написані відмови усіма 225 батьками або опікунами, які залишаються з дітьми, про відмову від обов’язкової евакуації, тому ми зараз активно розглядаємо питання примусової евакуації дітей, тому що ворог збільшує обстріли саме з важкого озброєння, це керовані авіабомби, 500-кілограмові снаряди, які щодня падають на місто, на територію громади”, – наголосив начальник Куп’янської МВА.

Він додав, що в Харкові є облаштовані місця для тимчасового проживання.

“Якщо ми кажемо про сам алгоритм евакуації – це “гаряча лінія”, куди людина може звернутися. За нею одразу приїде спеціальна автівка, забере, привезе в місто Харків, де зустрінуть соціальні працівники, психологи, волонтери”, – пояснив Беседін.

Окрім цього, існує можливість евакуації до інших областей.

“Все залежить від людей, від їхнього бажання, від їхньої свідомості. На зараз краще виїхати з території Куп’янської громади”, – наголосив він.

Найближчим часом можуть оголосити примусову евакуацію дітей із Вільхуватської та Великобурлуцької громад Харківської області. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Він пояснив, що військові, які перебувають на передовій, підтвердили зменшення інтенсивності бойових дій.

“Ми бачимо, що трошки зменшилися бойові дії на напрямку населеного пункту Синьківка, але відновилися штурмові дії в напрямку населеного пункту Табаївка, – зазначив Канашевич, додавши, що ймовірно така ситуація є тимчасовою і пов’язана з ротацією російських військ.

За словами Канашевича, в районі триває евакуація, однак наразі розглядається питання оголошення додаткових евакуацій. Він пояснив, що здебільшого це стосуватиметься Вільхуватської та Великобурлуцької громад, “оскільки саме там за останній місяць ворог достатньо активно застосовує керовані авіабомби”.

“На жаль, є суттєві руйнації там, є загиблі, є навіть загиблі діти, тому ми досить серйозно підходимо до питання оголошення евакуації. Найближчими днями буде ухвалене рішення щодо оголошення евакуації, яка охопить вже повністю і ми закриємо Великобурлуцьку і Вільхуватську громади. Таким чином, з восьми громад сім будуть перебувати під обов’язковою евакуацію”, – зазначив він.

Також, як заявив Канашевич, заплановане оголошення примусової евакуації з 18 населених пунктів Вільхуватської та Великобурлуцької громад, де проживає 161 дитина.

“Можливо, ця кількість на момент ухвалення рішення на рівні області зменшиться, можливо, збільшиться. У будь-якому разі ми список переглядатимемо, його актуалізуватимемо і розумітимемо вже, скільки дітей на момент оголошення у нас залишається”, – підсумував він.