Суспільство

У Кривому Розі відключено котельні, насосні станції, лікарні
17 Листопада 2024 09:54
читать на русском →
кривий ріг
Наслідок ворожої атаки 17 листопада 2024. Ілюстративне фото / Фото ДСНС

Ворог влучив ракетою в обʼєкт інфраструктури Кривого Рогу. Руйнування великі, але без втрат. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він також додав, що є пошкодження в житловому секторі та двох школах.

“Виникли аварійні відключення котелень, насосних станцій та декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення. Згодом Укренерго застосувало аварійні відключення”, – гаписав Вілкул у Telegram.

За його словами, лікарні перейшли електроживлення від генераторів. “Була просадка по воді, багато насосних перейшли на генератори, зараз іде напресовка тиску в трубах”, – додав Вілкул і зауважив, що наслідки могли бути значно гіршими. “Дякую за роботу нашому ППО!”


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Листопада 2024 10:03

Україну атакували близько 120 ракет і 90 дронів – Зеленський
17 Листопада 2024 12:04

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий працювати з Дональдом Трампом
17 Листопада 2024 11:34

На Харківщині і ще в трьох областях скасовані аварійні відключенні електрики
17 Листопада 2024 11:15

Відключення світла в Києві скасовані
17 Листопада 2024 10:22

З регіонів надходят відомості про наслідки масованого удару
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
усі думки