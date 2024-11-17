У Кривому Розі відключено котельні, насосні станції, лікарні

Ворог влучив ракетою в обʼєкт інфраструктури Кривого Рогу. Руйнування великі, але без втрат. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він також додав, що є пошкодження в житловому секторі та двох школах.

“Виникли аварійні відключення котелень, насосних станцій та декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення. Згодом Укренерго застосувало аварійні відключення”, – гаписав Вілкул у Telegram.

За його словами, лікарні перейшли електроживлення від генераторів. “Була просадка по воді, багато насосних перейшли на генератори, зараз іде напресовка тиску в трубах”, – додав Вілкул і зауважив, що наслідки могли бути значно гіршими. “Дякую за роботу нашому ППО!”