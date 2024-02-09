Суспільство

У Кривому Розі побили та пограбували військового

9 Лютого 2024 11:00
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поліція

У Кривому Розі троє чоловіків здійснили розбійний напад на 29-річного військовослужбовця. Правоохоронці знайшли зловмисників, їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Як зазначається, злочин стався 6 лютого близько 15:30 на паркувальному майданчику біля торговельного центру у Центрально-Міському районі міста. Зловмисники під’їхали на авто до 29-річного потерпілого, побили його та зрізали сумку. 

Впродовж години поліціянти встановили маршрут руху автомобіля та затримали всіх причетних до нападу. Ними виявились троє місцевих жителів віком 34, 36 та 42 роки.

Зловмисників затримали. З їхнього автомобіля вилучили особисте майно потерпілого військовослужбовця та кухонний ніж.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За це загрожує від 8 до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.


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