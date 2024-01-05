Суспільство

У Криму пошкоджено систему захисту росіян 

5 Січня 2024 12:28
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гуменюк, крим

Внаслідок атаки на військові об’єкти російських окупантів у Криму 4 січня був уражений не лише командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту. Сили оборони України працювали й за напрямком нової дислокації “Шахедів” на півострові.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі “Суспільне Спротив

“Не тільки один командний пункт уражений, дійсно потужна бойова робота відбулась за минулу добу, в тому числі і нанесено серйозне пошкодження системи захисту на кримському півострові”.

За словами Гуменюк, це вже не перше таке ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатовувати систему свого захисту.

“Зараз у них знову спостерігається та сама істерія з переміщенням, намагаються маневрувати і розташовувати як самі системи захисту, так і об’єкти, які вони захищають в інших місцях”, – уточнила вона.

Крім того, Гуменюк зазначила, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для “Шахедів”. Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то декілька попередніх потужних атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави.

“Саме у тому напрямку і працювали Сили оборони, щоб не почувався ворог так безпечно на цих територіях і пам’ятав завжди, що Крим – це України і ми за неї боремось”, — заявила вона.

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України також вважає, що вибухи поблизу Кримського мосту – це більше димова завіса, “намагання захистити цей зайвий конфігуративний обʼєкт”.

“Але все ж таки, сама занепокоєність і побоювання за його долю небезпідставні. Наша бойова робота триває, об’єктів там ще багато, над якими нам варто попрацювати. І за кожним потужним результатом, якщо він буде гідний оголошення, ми будемо обов’язково сповіщати”.

Житель села Ліснівка Євпаторійського району (колишній Сакський район) розповів “Суспільному Крим”, що чув пізно ввечері 4 січня чотири потужні вибухи з різними інтервалами, від яких тремтіли вікна.

“Вночі чув чотири вибухи з різними інтервалами. Перші два чув о 21:30, потім ще два близько 23:00. Вибухи були потужні, тряслися вікна”, – сказав він.


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