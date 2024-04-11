У Кремлі збільшили фінансування внутрішньої пропаганди, – ГУР

Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди до 58 мільярдів рублів (близько 500 мільйонів доларів) на рік.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

За даними розвідки, упродовж 2023 року росія витратила ці кошти на створення пропаганди “некомерційними організаціями”.

Йдеться про формально не пов’язані з державою структури, які позиціонують себе як автономні. А втім, як зазначили у ГУР, насправді вони на замовлення кремля виробляють “патріотичний контент” для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри тощо.

Ці кошти вказані організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою:

формування лояльної до режиму путіна громадської думки;

виправдання агресії рф проти України;

впливу на свідомість військовослужбовців рф шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

“Збільшення витрат на приховану пропаганду для внутрішньої аудиторії може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище на росії”, — припускають у ГУР.