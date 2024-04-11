Політика

У Кремлі збільшили фінансування внутрішньої пропаганди, – ГУР

11 Квітня 2024 17:46
читать на русском →
росія, гур
Ілюстративне фото / Getty Images

Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди до 58 мільярдів рублів (близько 500 мільйонів доларів) на рік.

Про це повідомило Головне управління розвідки. 

За даними розвідки, упродовж 2023 року росія витратила ці кошти на створення пропаганди “некомерційними організаціями”.

Йдеться про формально не пов’язані з державою структури, які позиціонують себе як автономні. А втім, як зазначили у ГУР, насправді вони на замовлення кремля виробляють “патріотичний контент” для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри тощо.

Ці кошти вказані організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою:

  • формування лояльної до режиму путіна громадської думки;
  • виправдання агресії рф проти України;
  • впливу на свідомість військовослужбовців рф шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

“Збільшення витрат на приховану пропаганду для внутрішньої аудиторії може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище на росії”, — припускають у ГУР.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Квітня 2024 15:00

Що змінює новий закон про мобілізацію
11 Квітня 2024 17:21

Навчання українських пілотів на F-16 на завершальному етапі, – Повітряні сили
11 Квітня 2024 17:01

Росіяни вдарили авіабомбами по Сумській ТЕЦ
11 Квітня 2024 15:48

Трамп розраховує змусити Росію та Україну почати перемовини про припинення бойових дій, – CNN
11 Квітня 2024 15:25

Європарламент відмовився схвалювати фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть системи ППО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
усі думки