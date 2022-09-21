У Кремлі обговорюють заборону на виїзд із Росії

Найвище керівництво Росії не виключає запровадження обмежень на виїзд через мобілізацію — першу в країні з 1941 року, повідомляє «Медуза» з посиланням на джерела в адміністрації президента.

Остаточне рішення, за їхніми словами, залежатиме від позиції силових структур, а також від того, наскільки масовою буде втеча громадян, наляканих призовом.

Пообіцявши набрати в армію 300 тисяч осіб і використати ядерну зброю у разі потреби, президент РФ Володимир Путін спровокував панічне скуповування авіаквитків, ціни на які злетіли в 2-3 і більше разів. За даними Google Trends, кількість пошукових запитів за тегом “як виїхати з Росії” зросла за день на 2900%.

Влада принаймні ще тиждень не планує закривати кордон — до 27 вересня, коли мають завершитися референдуми на анексованих територіях України, каже джерело «Медузи».

Втім, наголошує він, ситуація може змінитися, «якщо буде масовий відтік». Остаточне рішення залежатиме від оцінки Міноборони, спецслужб, правоохоронних органів, а також самого Путіна, який упевнений, що референдуми та мобілізацію потрібно провести якнайшвидше, кажуть джерела «Медузи».

Заборона на виїзд може торкнутися чоловіків, які підлягають мобілізації: у них при перетині кордону можуть почати вимагати довідку-дозвіл з військкомату. Один із тих, хто намагався пройти КПП з Казахстаном в Оренбурзькій області, розповів Avtozak Live, що співробітники ФСБ вже починають відмовляти у виїзді, посилаючись на розпорядження, що стосується тих, хто потрапляє під мобілізацію.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков у середу не зміг відповісти на запитання про те, чи планує влада закривати кордони. «Я не можу відповісти зараз на це запитання. Ви знаєте, що є різні положення щодо цього в чинних законах. Давайте трохи наберемося терпіння. Роз’яснення підуть із цього приводу», — сказав він.