У Кременчуці ліквідували пожежу на промисловому обʼєкті

На Полтавщині ліквідували пожежу на промисловому обʼєкті, яка виникла після російського ракетного удару ввечері 27 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 м². Залучали майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей», – написав він у телеграмі.

Пожежа сталася через російський удар двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. Внаслідок атаки постраждалих немає.