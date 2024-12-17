У Краснодарському краї десятки кілометрів узбережжя забруднені мазутом

Вранці 17 грудня в Краснодарському краї на узбережжя винесло мазут, що розлився під час аварії двох танкерів у Керченській протоці.

За словами місцевої влади, нафтопродукти виявлено впродовж кількох десятків кілометрів від селища Веселівка в Темрюкському районі і до станиці Благовіщенської в Анапі.

Через розлив нафтопродуктів введено режим НС в Анапі, селищі Веселівка і станиці Благовіщенська.

Десятки кілометрів узбережжя забруднені мазутом / Фото з соцмереж

Два російські танкери з нафтопродуктами – “Волгонефть-212” і “Волгонефть-239” – зазнали аварії в Керченській протоці через шторм удень 15 грудня. За даними екстрених служб, танкери сумарно перевозили близько 9,2 тисячі тонн мазуту. Унаслідок аварії почався розлив нафтопродуктів.