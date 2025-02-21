Політика

У Конгресу США немає “апетиту” до подальшої підтримки України, – Джонсон
21 Лютого 2025 09:17
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото: AP
Спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото: AP

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес не має “апетиту” до подальшої допомоги Україні. Про це він сказав у коментарі Newsmax на Конференції консервативних політичних дій.

Він запитав у присутніх, чи варто ухвалювати ще один законопроєкт щодо допомоги Україні, у відповідь пролунали насмішки.

“До цього немає жодного апетиту”, – зазначив Джонсон.

Він наголосив на необхідності завершення війни та додав, що Росія втратила майже 700 000 військових, а Україна зазнала значних втрат.

Джонсон також назвав Дональда Трампа “силою, яка може покласти край війні”.


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У Конгресу США немає “апетиту” до подальшої підтримки України, – Джонсон
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