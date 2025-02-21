У Конгресу США немає “апетиту” до подальшої підтримки України, – Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес не має “апетиту” до подальшої допомоги Україні. Про це він сказав у коментарі Newsmax на Конференції консервативних політичних дій.

Він запитав у присутніх, чи варто ухвалювати ще один законопроєкт щодо допомоги Україні, у відповідь пролунали насмішки.

“До цього немає жодного апетиту”, – зазначив Джонсон.

Він наголосив на необхідності завершення війни та додав, що Росія втратила майже 700 000 військових, а Україна зазнала значних втрат.

Джонсон також назвав Дональда Трампа “силою, яка може покласти край війні”.