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У КДБ Білорусі заявили про ліквідацію іноземного терориста

19 Березня 2023 19:53
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У Білорусі силовики застрелили іноземця. У КДБ заявили, що він буцімто планував теракт і вони зіграли “на випередження”. 19 березня у Гродно на вулиці Курчатова силовики застрелили громадянина іншої країни. Місто розташоване біля кордону Білорусі з Польщею та Литвою. 

У Білорусі силовики застрелили іноземця. У КДБ заявили, що він буцімто планував теракт і вони зіграли “на випередження”. 19 березня у Гродно на вулиці Курчатова силовики застрелили громадянина іншої країни.

Про повідомляє державне агентство БЕЛТА з посиланням на Комітет держбезпеки Білорусі.

“Під час проведення спеціальних заходів щодо припинення діяльності осіб, які проникли на територію Республіки Білорусь з метою вчинення терористичної акції, 19 березня 2023 року в Гродно на вул. Курчатова ліквідовано іноземного громадянина Л.

Зазначена особа з використанням автоматичної зброї та шляхом підриву бойових гранат чинила збройний опір бійцям спецпідрозділу КДБ, група “А””, – йдеться в повідомленні.

У КДБ заявили, що правоохоронні органи проводять невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.


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