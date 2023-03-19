У КДБ Білорусі заявили про ліквідацію іноземного терориста

У Білорусі силовики застрелили іноземця. У КДБ заявили, що він буцімто планував теракт і вони зіграли “на випередження”. 19 березня у Гродно на вулиці Курчатова силовики застрелили громадянина іншої країни. Місто розташоване біля кордону Білорусі з Польщею та Литвою.

У Білорусі силовики застрелили іноземця. У КДБ заявили, що він буцімто планував теракт і вони зіграли “на випередження”. 19 березня у Гродно на вулиці Курчатова силовики застрелили громадянина іншої країни.

Про повідомляє державне агентство БЕЛТА з посиланням на Комітет держбезпеки Білорусі.

“Під час проведення спеціальних заходів щодо припинення діяльності осіб, які проникли на територію Республіки Білорусь з метою вчинення терористичної акції, 19 березня 2023 року в Гродно на вул. Курчатова ліквідовано іноземного громадянина Л.

Зазначена особа з використанням автоматичної зброї та шляхом підриву бойових гранат чинила збройний опір бійцям спецпідрозділу КДБ, група “А””, – йдеться в повідомленні.

У КДБ заявили, що правоохоронні органи проводять невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.