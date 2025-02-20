У ГУР повідомили про ліквідацію російського воєнного злочинця у Бердянську

Сьогодні, 20 лютого, у тимчасово окупованому Бердянську знищено російського воєнного злочинця Євгена Богданова, який загинув внаслідок вибуху автівки.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

“О 6:05 біля будинку №96 на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster – вигорів дотла. На місце прибули російсько-окупаційні служби”, – йдеться в повідомленні.

В машини перебував воєнний злочинець Євген Богданов, громадянин РФ, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

До обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

За даними української розвідки, під час свого перебування на окупованих українських територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

“Воєнний злочинець народився 11.08.1970 року в місті пікальово боксітоґорского району лєнінґрадскої області. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресора у 2022 році. В окупаційну адміністрацію призначений за вказівкою російських спецслужб”, – розповіли в ГУР.