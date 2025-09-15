У Грузії затримали “афериста з Тіндера” Саймона Леваєва

В аеропорту Батумі затримали громадянина Ізраїлю Саймона Леваєва (справжнє ім’я Шимон Хаю), відомого як “аферист з Тіндера”.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

“Я розмовляв з ним сьогодні вранці після затримання, але поки ми не розуміємо причини затримання. Він вільно подорожував по всьому світу”, — наводить видання слова адвоката Леваєва.

Інформацію про затримання Леваєва підтвердили грузинському телеканалу “Руставі 2” в МВС Грузії. Телеканал пише, що Леваєв перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

У лютому 2022 року документальний фільм про Леваєва випустив Netflix. Він називався “Аферист з Тіндера”. У ньому розповідалося, що він знайомився з жінками в Тіндері, прикидаючись багатим бізнесменом, а потім виманював у них великі суми грошей і витрачав їх, щоб домагатися інших жінок. Він видавав себе за сина ізраїльського мільярдера і діамантового магната Льва Леваєва. Його профіль у Tinder, де він знайомився з майбутніми жертвами, був заповнений фотографіями приватних джетів і дорогих яхт. За оцінкою авторів фільму, йому вдалося виманити у жертв близько 10 мільйонів доларів.

Саймон Леваєв був затриманий в Греції в 2019 році за використання підроблених документів. Його екстрадували до Ізраїлю, де засудили до 15 місяців в’язниці у справі про шахрайство. Через п’ять місяців його випустили в рамках програми зі скорочення кількості ув’язнених під час пандемії.

У листопаді 2024 року суд у Тель-Авіві зобов’язав Леваєва виплатити 415 тисяч шекелів (понад 100 тисяч євро) як компенсацію одній зі своїх жертв, Кейт Конлін. У позовній заяві, поданій Конлін, йшлося про те, що Леваєв завдав їй моральної та фізичної шкоди і зруйнував її кар’єру в Ізраїлі. Крім того, згідно з позовом, Леваєв погрожував Конлін і примушував її брати кредити в декількох банках на своє ім’я, але не повернув їй гроші.