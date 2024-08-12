У голови Держекоінспекції Карпатського округу знайшли незаконні активи на мільйони

ДБР виявило у начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу необґрунтовані активи на понад 19 мільйонів гривень.

Про це повідомило ДБР.

За результатами перевірки Національне антикорупційне бюро України підтвердило наявність у чиновника необґрунтованих активів.

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення чиновника (ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

Працівники ДБР провели обшуки за місцем реєстрації та проживання посадовця і членів його сім’ї, а також обшуки у приміщеннях та автомобілях, які можуть бути незаконно набутими активами.

У ході обшуків вилучені документи та зафіксовані відомості, які могли бути використані під час проведення моніторингу способу життя посадовця.

НАЗК підтвердило, що протягом 2020–2023 років він, члени його сім’ї та пов’язані з ними фізичні особи за його дорученням набули необґрунтованих активів на загальну суму 19 мільйонів 313 тисяч гривень.

Серед виявлених незаконних активів два автомобілі преміумкласу. Один – 2023 року випуску, вартістю 9,4 мільйона гривень, інший – 2021 року випуску, вартістю 2,6 млн грн.

Також серед незаконних активів чотири квартири в Івано-Франківську сукупною вартістю понад 4 млн грн та нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн грн.