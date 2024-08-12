Кримінал

У голови Держекоінспекції Карпатського округу знайшли незаконні активи на мільйони
12 Серпня 2024 11:55
читать на русском →
дбр
Фото: ДБР

ДБР виявило у начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу необґрунтовані активи на понад 19 мільйонів гривень.

Про це повідомило ДБР.

За результатами перевірки Національне антикорупційне бюро України підтвердило наявність у чиновника необґрунтованих активів.

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення чиновника (ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

Працівники ДБР провели обшуки за місцем реєстрації та проживання посадовця і членів його сім’ї, а також обшуки у приміщеннях та автомобілях, які можуть бути незаконно набутими активами.

У ході обшуків вилучені документи та зафіксовані відомості, які могли бути використані під час проведення моніторингу способу життя посадовця.

НАЗК підтвердило, що протягом 2020–2023 років він, члени його сім’ї та пов’язані з ними фізичні особи за його дорученням набули необґрунтованих активів на загальну суму 19 мільйонів 313 тисяч гривень.

Серед виявлених незаконних активів два автомобілі преміумкласу. Один – 2023 року випуску, вартістю 9,4 мільйона гривень, інший – 2021 року випуску, вартістю 2,6 млн грн.

Також серед незаконних активів чотири квартири в Івано-Франківську сукупною вартістю понад 4 млн грн та нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн грн.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
12 Серпня 2024 14:30

У Міноборони ФРН заявили, що Україна може використовувати передану Німеччиною зброю, як вважатиме за потрібне
12 Серпня 2024 12:47

Внаслідок вчорашнього авіаудару по Сумах було пошкоджено дві багатоповерхівки
12 Серпня 2024 11:55

У голови Держекоінспекції Карпатського округу знайшли незаконні активи на мільйони
12 Серпня 2024 11:50

Заступника міністра енергетики звільнили
12 Серпня 2024 10:24

Заступника міністра енергетики затримали на хабарі у 500 тисяч доларів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки