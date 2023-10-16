У Херсоні затримали агентку РФ

Служба безпеки викрила ще одну агентку РФ, яка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон. Встановлено, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця «прильотів» та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний «звіт» агресору.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Така «діяльність» зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження.

Для здійснення ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.

Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному помешканні.

За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.