Кримінал

У Херсоні затримали агентку РФ

16 Жовтня 2023 10:17
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Служба безпеки викрила ще одну агентку РФ, яка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон. Встановлено, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця «прильотів» та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний «звіт» агресору.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Така «діяльність» зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження.

Для здійснення ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.

Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному помешканні.

За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.


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