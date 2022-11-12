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У Херсоні дефіцит ліків, води та продуктів

12 Листопада 2022 15:23
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херсон

У звільненому Херсоні наразі не вистачає медикаментів, води та продуктів харчування, але гуманітарні вантажі вже починають заїжджати до міста. Скоро ситуація має покарщитись.  

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник Херсонського міського голови Роман Головня.

“Окупанти та колаборанти зробили все можливе, щоб ті люди, які залишилися в місті, максимально важко переживали ці дні очікування, тижні очікування, місяці. І зараз у місті критично не вистачає перш за все води, тому що водопостачання практично відсутнє, не вистачає лікарських засобів, не вистачає хліба, тому що він не випікається, бо немає електроенергії. Ну і відповідно проблеми з продуктами харчування. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено», – розповів Головня.

За словами Головні, вже формуються гуманітарні вантажі, зокрема із Миколаєва, і деякі авто з допомогою вже прибули в місто.

За підрахунками радника мера, наразі в Херсоні перебуває близько 70-80 тисяч населення, на початок же повномасштабного вторгнення в обласному центрі мешкало 320 тисяч людей.

“Я думаю, що найближчим часом буде гуманітарка. У Миколаєві зараз організовують автомобілі з гуманітаркою, які поїдуть до Херсона. Це буквально найближчим часом має відбутися”, – наголосив радник мера.


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