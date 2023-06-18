Суспільство

У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога за добу

18 Червня 2023 09:00
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зсу, генштаб, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 650 окупантів, знищили 7 танків, 23 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем та 1 РСЗВ.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3984 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,
  • артилерійських систем – 3847 (+13) од,
  • РСЗВ – 610 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 304 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 522 (+2).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.


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