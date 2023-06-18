У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога за добу

Минулої доби ЗСУ ліквідували 650 окупантів, знищили 7 танків, 23 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем та 1 РСЗВ.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3984 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,

артилерійських систем – 3847 (+13) од,

РСЗВ – 610 (+1) од,

засоби ППО ‒ 364 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 304 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),

крилаті ракети ‒ 1211 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 522 (+2).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.