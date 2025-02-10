Суспільство

У Генштабі назвали найгарячіші напрямки на фронті: Покровський – відбито 33 штурми, на Торецькому окупанти атакували 13 разів
10 Лютого 2025 08:36
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ЗСУ завдають ударів по окупантах / Фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають ударів по окупантах / Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1083 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 99 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2427 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів:

  • Олександрівка, Нестерне, Слатине, Уди Харківської області;
  • Філія Дніпропетровської області;
  • Звірове, Покровськ, Гродівка, Костянтинівка, Ясинувата, Багатир, Розлив, Одрадне, Новосілка, Сторожове, Новопіль Донецької області;
  • Гуляйполе, Червоне, П’ятихатки, Кам’янське, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області;
  • Придніпровське Херсонської області.

Харківський, Куп’янський та Лиманський напрямки

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 33 штурми агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

Активно застосовуючи авіацію на Новопавлівському напрямку, ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 39 авіаційних ударів із застосуванням 69 керованих бомб, а також здійснив 493 артилерійських обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.


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