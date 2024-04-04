Кримінал

У Харкові росіяни вбили 52-річного рятувальника, син якого гасив пожежу у сусідніх будинках

4 Квітня 2024 15:47
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дснс, обстріли
Пошкоджена авітвка рятувальників у Харкові / ДСНС

В ніч на 4 квітня росіяни вбили у Харкові трьох рятувальників і цивільну жінку. Один із загиблих пожежників – 52-річний Владислав Логінов. В момент ворожого удару його син – начальник караулу у сусідній пожежній частині Володимир працював за кілька будинків від батька.

“Владислав та Володимир працювали поряд, буквально за декілька будинків один від одного. Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що, найімовірніше, прилетіло туди, де був батько”, – повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він опублікував відео, на якому вогнеборець плаче біля місця російського удару по співробітниках ДСНС.

У коментарі УП керівник пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко розповів, що родина Логінових родом із Харківщини.

Владислав тривалий час працював у 6-ій пожежній рятувальній частині, Володимир – закінчив університет і вже понад 10 років очолює караул 3-ї пожежної рятувальної частини.

“Вони разом виїхали на місце, де здійнявся вогонь. Батько брав участь у гасінні пожежі там, де з-під завалів вдалося врятувати чоловіка, а його син – на сусідньому місці влучання на відстані близько 200 метрів. Після повторного прильоту по рації передали, що є загиблі (серед пожежників) і Володимир побіг на місце, де працював батько”, – додав керівник пресслужби.

За даними МВС, усього внаслідок російського удару вночі загинули три пожежники – це 52-річний Владислав Логінов, 32-річний Сергій Байдалінов та 41-річний Володимир Матюшенко.

Загиблі рятувальники / ДСНС

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