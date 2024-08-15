Кримінал

У Харкові затримали дезертира, який спалив шість автівок військових
15 Серпня 2024 16:27
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Спалена військова автівка / Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали у Харкові поплічника РФ, який вчинив серію підпалів військових авто.

Зловмисником виявився 22-річний контрактник-дезертир, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі, повідомили в СБУ.

“Фігурант активно шукав “легкого заробітку” в Телеграм-каналах. На одному з таких на молодика “вийшов” представник російської розвідки та запропонував йому гроші в обмін на співпрацю”, – сказано у повідомленні.

Чоловік у Харкові вночі блукав вулицями та видивлявся, де припарковані машини військових.

“За одну ніч зловмиснику вдалося підпалити шість службових автівок ЗСУ. Щоб “звітувати” про виконання ворожого завдання, чоловік фіксував на камеру власного телефону свої дії під час підготовки та вчинення злочину”, – повідомили в СБУ.

Спецслужби РФ планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність антиукраїнського підпілля на Харківщині.


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