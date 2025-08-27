        Кримінал

        У Харкові затримали чоловіка, який продавав відстрочки від мобілізації

        Федір Олексієв
        27 Серпня 2025 16:46
        У Харкові затримали чоловіка, який за гроші "допомагав" з відстрочками / Фото: СБУ
        У Харкові затримали чоловіка, який за гроші "допомагав" з відстрочками / Фото: СБУ

        У Харкові затримали 23-річного чоловіка, який, за даними слідства, організував схему з оформлення відстрочок від мобілізації.

        Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

        Слідчі встановили, що харків’янин, який офіційно ніде не працює, мав зв’язки у МСЕК, ВЛК та місцевому ТЦК. 

        “Він навмисно створював штучні перешкоди під час проходження медкомісії та переконував призовників, що без його «допомоги» отримати необхідні документи неможливо”, — кажуть в СБУ.

        За зняття з військового обліку або оформлення відстрочки він вимагав 8,5 тис. доларів. Правоохоронці затримали його під час отримання коштів біля одного з торговельно-розважальних центрів Харкова.

        Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.


