У Харкові затримали чоловіка, який продавав відстрочки від мобілізації

У Харкові затримали 23-річного чоловіка, який, за даними слідства, організував схему з оформлення відстрочок від мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що харків’янин, який офіційно ніде не працює, мав зв’язки у МСЕК, ВЛК та місцевому ТЦК.

“Він навмисно створював штучні перешкоди під час проходження медкомісії та переконував призовників, що без його «допомоги» отримати необхідні документи неможливо”, — кажуть в СБУ.

За зняття з військового обліку або оформлення відстрочки він вимагав 8,5 тис. доларів. Правоохоронці затримали його під час отримання коштів біля одного з торговельно-розважальних центрів Харкова.

Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.