У Харкові зараз мешкає 1 млн 100 тисяч осіб – Синєгубов

Люди продовжують повертатися до Харкова та на деокуповані території. Про це під час прес-брифінгу повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Наразі в Харкові мешкає приблизно 1 млн 100 тисяч осіб. Наші люди вірять у ЗСУ, чекають Перемоги і звільнення тимчасово окупованих територій», – сказав очільник ОВА.

Він зауважив, що міський транспорт та комунальні служби працюють без збоїв. Люди намагаються відновити свій бізнес, зокрема малий та середній.

«Щодо великого бізнесу було застосовано релокацію деяких підприємств. Інші підприємства залишаються і намагаються у досить скрутні часи, під постійними загрозами ракетних ударів, працювати, сплачують податки і зарплату. Для нас це так само важливо», – наголосив Олег Синєгубов.

Начальник Харківської ОВА додав, що на сьогодні в регіоні майже 225 тисяч учнів навчається онлайн. Нині брак учителів перекривають магістри та аспіранти педагогічних закладів вищої освіти, здебільшого їх залучають до роботи в Харкові та деокупованих громадах.

Олег Синєгубов зауважив, що на території Харківської області освітній процес триває виключно онлайн.