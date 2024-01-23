У Харкові з-під завалів врятували чоловіка, під руїнами ще є люди

У Харкові з-під завалів житлового будинку, зруйновного внаслідок ракетного удару росіян, врятували чоловіка. Під руїнами залишаються його дружина та дитина.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“З-під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина”, – написав Терехов.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, росіяни завдали по Харкову близько 12 ударів, місця “прильотів” ще шукають.

“У нас було дві хвилі ворожих атак – о 4:00 та 7:00. Це були комбіновані удари. Наразі ще встановлюють місця “прильотів”. Оскільки не всі вони наразі ідентифіковані”, – розповів він.

За словами Синєгубова, найбільше уражень зазнали Салтівський і Київський райони. Там від вибухів постраждали понад 30 житлових будинків. Зруйновано два заклади освіти. Удар був досить масованим. Також наразі 12 будинків відключені від газу. Близько 20 будинків – без електрики.