Суспільство

У Харкові відремонтували контактну мережу на вул. Сумській та Дерев’янка, від завтра курсуватиме тролейбус №40

4 Жовтня 2022 18:11
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транспорт

Тролейбус №40, який курсує від пр. Перемоги до парку ім. Горького в Харкові, поновить роботу у середу, 5 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури міськради, маршрут відкривають у зв’язку з закінченням ремонту контактних та кабельних мереж на вул. Сумській і вул. Дерев’янка, а також задля покращення транспортного обслуговування жителів Шевченківського району.

Відзавтра тролейбус курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – розворотне коло «Парк ім. Горького».


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