У Харкові відкрили пам’ятник дітям, які загинули внаслідок війни

Сьогодні під патронатом Першої Леді України Олени Зеленської у центрі Харкова відкрили пам’ятник дітям Харківщини, які загинули внаслідок російської агресії. За 15 місяців злочинної війни росіяни вбили на Харківщині 76 дітей.

Наймолодшій жертві путінських злочинів було всього 5 місяців, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

“Більше 200 наших дітей отримали поранення. На жаль, ця жахлива статистика продовжує збільшуватися. Ми ніколи не пробачимо цього ворогу і ніколи не забудемо безневинних жертв російських злочинів. Я хочу подякувати за ініціативу народному депутатові Павлу Якименку, талановитому скульптору композиції Михайлу Ятченку та меценатам, які допомогли у реалізації створення цього меморіалу”, – написав він.

Синєгубов наголосив, що пам’ятник стане вічною згадкою про безневинних жертв російських терористів та символом невідворотного покарання за жахливі злочини окупантів.

“Маленьким янголам, які так рано зустрілись з людською жорстокістю та, на жаль, ніколи не стануть дорослими…”, – резюмував він.