Кримінал

У Харкові в ліфті згоріла людина

12 Грудня 2023 09:53
читать на русском →
дснс

У Харкові близько 05:24 12 грудня зайнялася пожежа в дев’ятиповерхівці по вулиці Сергія Грицевця. Палав ліфт, рятувальники знайшли там тіло людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Горів ліфт у ліфтовій шахті на площі близько восьми кв. м. Тіло людини знаходилося всередині ліфту. Її особа, причина смерті та причина пожежі встановлюються”, — сказано в повідомленні.

Вогонь загасили о 06:55, внаслідок задимлення з будинку евакуювали 10 мешканців, повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, причиною пожежі була не технічна несправність, епіцентр вогню був у кабіні ліфта, повідомила пресслужба міської ради.

“Був то навмисний підпал кримінального характеру чи необережне поводження з вогнем — сподіваюся, що на ці питання відповість слідство”, — цитує пресслужба речника міськради Юрія Сидоренка.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2023 09:55

NYT: США та Україна розробляють нову військову стратегію
12 Грудня 2023 07:46

На фронті за добу відбулося 89 боєзіткнень, – Генштаб
12 Грудня 2023 07:11

МВФ схвалив наступний транш для України в розмірі $900 мільйонів
12 Грудня 2023 07:00

Окупанти атакували Україну безпілотниками типу “Shahed”
12 Грудня 2023 06:54

У Єврокомісії планують залучити €15 млрд заморожених активів РФ для України, – FT
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки