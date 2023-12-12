У Харкові в ліфті згоріла людина

У Харкові близько 05:24 12 грудня зайнялася пожежа в дев’ятиповерхівці по вулиці Сергія Грицевця. Палав ліфт, рятувальники знайшли там тіло людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Горів ліфт у ліфтовій шахті на площі близько восьми кв. м. Тіло людини знаходилося всередині ліфту. Її особа, причина смерті та причина пожежі встановлюються”, — сказано в повідомленні.

Вогонь загасили о 06:55, внаслідок задимлення з будинку евакуювали 10 мешканців, повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, причиною пожежі була не технічна несправність, епіцентр вогню був у кабіні ліфта, повідомила пресслужба міської ради.

“Був то навмисний підпал кримінального характеру чи необережне поводження з вогнем — сподіваюся, що на ці питання відповість слідство”, — цитує пресслужба речника міськради Юрія Сидоренка.