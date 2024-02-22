У Харкові в ДТП загинула шестирічна дитина, ще п’ятеро людей травмувалися

У ДТП у Київському районі Харкова загинув шестирічний хлопчик. За даними поліції, водій авто, в якому перебувала дитина, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Аварія сталася на вулиці Героїв Праці ввечері 21 лютого, повідомила пресслужба поліції Харківщини.

В аварії у Харкові загинула шестирічна дитина / Фото: Поліція Харківщини

“33-річний водій автомобіля Opel Signum не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем Honda Acura під керуванням 50-річної жінки-водія та автомобілем Hyundai Accent під керуванням 30-річного чоловіка. Внаслідок ДТП загинув 6-річний хлопчик, пасажир автомобіля Opel”, — сказано у повідомленні.

Внаслідок ДТП троє водіїв та дві жінки-пасажирки з авто Hyundai отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, кажуть у поліції.

Аварію розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.