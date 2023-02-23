У Харкові триває суд над командиром добровольчого підрозділу “Слобожанщина”

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід Андрію Янголенку, який керує добровольчим підрозділом “Слобожанщина”, повідомляє Суспільне.

Янголенка підозрюють в організації злочинної групи. За версією слідства, керівник підрозділу створив групу з бійців підрозділу, які грабували людей і незаконно зберігали зброю — нині шістьох членів організації затримали, повідомили у прокуратурі.

“На території міста Харкова Янголенко у лютому створив групу, в яку залучив раніше знайомих осіб”, — зазначила сторона обвинувачення під час засідання.

Адвокатка Янголенка просила суд не брати підозрюваного під варту. Сам Янголенко будь-які звинувачення заперечив. Він повідомив, що бійці його підрозділу після початку повномасштабного вторгнення росіян допомагали обороняти місто.

“Підрозділ був створений для боротьби з окупантами. Офіційно отримав зброю у Національної поліції, ЗСУ, СБУ. І скрізь діяв з координації цих сил”, — заявив підозрюваний у справі.

Суд відправив Андрія Янголенка до слідчого ізолятора до 17 березня.